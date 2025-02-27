Чи є в України ППО власного виробництва: відповідь Повітряних сил
Повністю українського зенітно-ракетного комплексу у Повітряних силах ЗСУ поки що немає. Однак інтенсивно ведуться роботи, а також модернізація наявних зразків озброєння.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів офіцер командування Повітряних сил ЗСУ полковник Денис Смажний.
"Західні (комплекси ППО - ред.) не витіснили радянські, ми досі використовуємо радянські системи. Єдине, що за три роки війни досить виснажилися запаси зенітних керованих ракет до цих систем. Але є безліч проєктів - як вітчизняних, так і закордонних - щодо адаптації інших ракет. Тому радянські системи ще будуть жити й будуть виконувати своє завдання з протиповітряного прикриття", - розповів Смажний.
Водночас, за його словами, кількість систем важко підрахувати.
"Поступово ми, звичайно, замінимо усі наші радянські системи. За типами систем у нас зараз більше іноземних, але за кількістю - у нас ще досить багато радянських комплексів", - зазначив полковник.
Відповідаючи на питання, чи є на озброєнні української армії ЗРК власного виробництва, Смажний розповів, що ведеться модернізація наявних зразків озброєння.
"Повністю українського ЗРК у Повітряних силах поки що немає. Але роботи інтенсивно ведуться, і наша промисловість шукає шляхи швидкого вирішення цих питань", - додав він.
ППО для України
Нагадаємо, системи ППО є однією з головних потреб українських захисників, зокрема Patriot. Адже вони можуть збивати не тільки крилаті ракети, а й балістичні.
Президент України Володимир Зеленський наголошував, що для захисту неба країні потрібно ще 12-15 систем Patriot або аналогічних.
На думку глави держави, партнери можуть забезпечити таку кількість систем ППО для України, але все залежить від політичної волі.
Також Зеленський розповідав, що Україна просила США дати ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot. Американці не відмовилися, але нічого й не дали.
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