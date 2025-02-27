Есть ли у Украины ПВО собственного производства: ответ Воздушных сил

Полностью украинского зенитно-ракетного комплекса в Воздушных силах ВСУ пока нет. Однако интенсивно ведутся работы, а также модернизация имеющихся образцов вооружения.

"Западные (комплексы ПВО - ред.) не вытеснили советские, мы до сих пор используем советские системы. Единственное, что за три года войны достаточно истощились запасы зенитных управляемых ракет к этим системам. Но есть множество проектов - как отечественных, так и зарубежных - по адаптации других ракет. Поэтому советские системы еще будут жить и будут выполнять свою задачу по противовоздушному прикрытию", - рассказал Смажный.

В то же время, по его словам, количество систем трудно подсчитать.

"Постепенно мы, конечно, заменим все наши советские системы. По типам систем у нас сейчас больше иностранных, но по количеству - у нас еще достаточно много советских комплексов", - отметил полковник.

Отвечая на вопрос, есть ли на вооружении украинской армии ЗРК собственного производства, Смажный рассказал, что ведется модернизация имеющихся образцов вооружения.

"Полностью украинского ЗРК в Воздушных силах пока нет. Но работы интенсивно ведутся, и наша промышленность ищет пути быстрого решения этих вопросов", - добавил он.