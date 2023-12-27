Чи є в України кошти на додаткову мобілізацію: що кажуть у Мінфіні

"Я б дав можливість Генеральному штабу разом із Міноборони знайти підходи в цьому питанні та запропонувати рішення, як вони бачать оптимізацію видатків. Тому, що я вже кілька разів вказував, що ми виснажили наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб, і просто штучно, умовно кажучи, збільшити суму - не вийде так", - сказав Марченко.

За його словами, Мінфін очікує на інформацію щодо масштабів мобілізації та термінів, а також - необхідних витрат.

Міністр вважає, що озвучені раніше обсяги фінансування (500 млрд гривень у разі призову 500 тисяч осіб) є доволі коректними.

Водночас Марченко наголосив, що є багато факторів, які впливають на ці розрахунки, зокрема, строки мобілізації та демобілізації, забезпечення підрозділів. На його думку, це потребуватиме пошуку додаткових внутрішніх джерел фінансування.

"Ми не виключаємо, що нам доведеться шукати додаткові внутрішні джерела фінансування. Точно можу сказати, враховуючи те, як зараз складається ситуація, на перший квартал додаткової потреби не буде", - зазначив міністр.

Законопроект про зміни в мобілізації

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект про зміни в мобілізації. У документі, зокрема, пропонується знизити віковий поріг мобілізації з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не їй підлягають, а також розсилати повістки до ТЦК електронною поштою.

Відповідний законопроект внесли до парламенту після того, як президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції заявив, що Генштаб попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч осіб.

За його словами, для ухвалення такого рішення має бути комплексний план, який, серед іншого, торкнеться питань тих, хто воює з першого дня повномасштабного вторгнення.

Детальніше про зміни, які пропонує Кабмін, читайте у матеріалі РБК-Україна.