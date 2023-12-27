Есть ли у Украины средства на дополнительную мобилизацию: что говорят в Минфине

"Я бы дал возможность Генеральному штабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они видят оптимизацию расходов. Потому что я уже несколько раз указывал, что мы истощили наш внутренний потенциал для финансирования военных нужд, и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму - не получится так", - сказал Марченко.

По его словам, Минфин ожидает информации относительно масштабов мобилизации и сроков, а также - необходимых расходов.

Министр считает, что озвученные ранее объемы финансирования (500 млрд гривен в случае призыва 500 тысяч человек) достаточно корректны.

В то же время, Марченко подчеркнул, что есть много факторов, которые влияют на эти расчеты, в частности, сроки мобилизации и демобилизации, обеспечение подразделений. По его мнению, это потребует поиска дополнительных внутренних источников финансирования.

"Мы не исключаем, что нам придется искать дополнительные внутренние источники финансирования. Точно могу сказать, учитывая, как сейчас складывается ситуация, на первый квартал дополнительной потребности не будет", - отметил министр.

Законопроект об изменениях в мобилизации

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект об изменениях в мобилизации. В документе, в частности, предлагается снизить возрастной порог мобилизации с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих ей категорий, а также рассылать повестки в ТЦК по электронной почте.

Соответствующий законопроект внесли в парламент после того, как президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции заявил, что Генштаб попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек.

По его словам, для принятия такого решения должен быть комплексный план, который, в том числе, затронет вопрос воюющих с первого дня полномасштабного вторжения.

Детальнее об изменениях, которые предлагает Кабмин, читайте в материале РБК-Украина.