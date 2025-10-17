Чи є Україна безнадійно корумпованою: оптимістичні дані нового опитування

Покращення після спаду

Станом на початок жовтня 2025 року 56% українців вважають, що влада дійсно намагається боротися з корупцією. Водночас 40% респондентів переконані, що Україна залишається безнадійно корумпованою.

Порівняно з 2024 роком ці показники покращилися: тоді песимістів було 47%, а оптимістів - лише 48%. Хоча рівень довіри ще не повернувся до показників 2023 року (59%), тенденція до відновлення оптимізму є помітною.

Корупція та капітулянти

Соціологи відзначають, що ставлення до корупції пов’язане з готовністю українців іти на поступки у війні. Серед тих, хто вважає Україну безнадійно корумпованою, 34% готові офіційно визнати частину територій Росією, тоді як серед оптимістів таких лише 22%.

Ще 25% із групи песимістів допускають передачу Росії частини нині підконтрольних територій (проти 15% серед тих, хто бачить спроби боротьби з корупцією). Водночас більшість критично налаштованих українців усе ж виступають проти найжорсткіших умов - передачі або офіційного визнання територій.



Коментар КМІС

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький пояснив, що наратив про "тотальну корупцію" безпосередньо впливає на стійкість суспільства.

"Як показують наші результати, наратив про безнадійно корумповану Україну пов’язаний із вищою часткою тих, хто готовий на будь-які умови для завершення війни. Вістря інформаційної війни - це саме розповсюдження ворогом уявлень про масове ухилення від служби і про тотальну корупцію", - зазначив Грушецький.

Він наголосив, що боротьба з корупцією - це спільна справа держави та громадян. "Довгострокова розбудова інституцій та стратегія зменшення корупції є справою всього суспільства - від чиновників до пересічних громадян", - підсумував соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 19 вересня - 5 жовтня 2025 року серед 1008 респондентів.