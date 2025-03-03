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Чи є спад бойових дій з боку Росії: що кажуть у ГУР

Понеділок 03 березня 2025 12:05
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Чи є спад бойових дій з боку Росії: що кажуть у ГУР Фото: Росія перегруповується та готується до нових наступальних дій (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко, Уляна Безпалько

Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив, що незважаючи на зменшення кількості атак і штурмів, Росія продовжує активно готуватися до наступних операцій. Він підкреслив, що зменшення активності є тимчасовим.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Деякі військові оглядачі та OSINT-канали зазначають зменшення кількості атак і штурмових дій на фронті, а також спостерігають спад динаміки просування російських військ. Однак, за словами Вадима Скібіцького, зменшення активності не свідчить про зміни у стратегії ворога.

"Ми фіксуємо зменшення і активності бойових дій, і насамперед зменшення боєзіткнень. Але угруповання їхніх військ все одно залишається потужним – це понад 620 тисяч військовослужбовців збройних сил Російської федерації, які розміщені на наших тимчасово окупованих територіях, в Курській області", - зазначив генерал.

Він також наголосив, що Росія використовує цей час для перегрупування, поповнення бойових втрат, а також для підготовки до подальших наступальних дій, зокрема через планування і підготовку особового складу та постачання боєприпасів.

За словами Скібіцького, на активність бойових дій також впливає погодні умови, але це не змінює стратегічних планів Росії. Ворог активно готується до нових штурмів і наступів.

Нагадаємо, що Росія перевищила свої плани з набору військових, набравши на 107% більше солдатів у січні 2025 року. При цьому 30% новобранців - це люди, які перебували в ув'язненні.

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