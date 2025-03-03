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Есть ли спад боевых действий со стороны России: что говорят в ГУР

Понедельник 03 марта 2025 12:05
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Есть ли спад боевых действий со стороны России: что говорят в ГУР Фото: Россия перегруппировывается и готовится к новым наступательным действиям (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко, Ульяна Безпалько

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил, что несмотря на уменьшение количества атак и штурмов, Россия продолжает активно готовиться к следующим операциям. Он подчеркнул, что уменьшение активности является временным.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Некоторые военные обозреватели и OSINT-каналы отмечают уменьшение количества атак и штурмовых действий на фронте, а также наблюдают спад динамики продвижения российских войск. Однако, по словам Вадима Скибицкого, уменьшение активности не свидетельствует об изменениях в стратегии врага.

"Мы фиксируем уменьшение и активности боевых действий, и прежде всего уменьшение боестолкновений. Но группировка их войск все равно остается мощной - это более 620 тысяч военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, которые размещены на наших временно оккупированных территориях, в Курской области", - отметил генерал.

Он также отметил, что Россия использует это время для перегруппировки, пополнения боевых потерь, а также для подготовки к дальнейшим наступательным действиям, в частности через планирование и подготовку личного состава и поставки боеприпасов.

По словам Скибицкого, на активность боевых действий также влияет погодные условия, но это не меняет стратегических планов России. Враг активно готовится к новым штурмам и наступлениям.

Напомним, что Россия превысила свои планы по набору военных, набрав на 107% больше солдат в январе 2025 года. При этом 30% новобранцев - это люди, которые находились в заключении.

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