Есть ли спад боевых действий со стороны России: что говорят в ГУР

Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил, что несмотря на уменьшение количества атак и штурмов, Россия продолжает активно готовиться к следующим операциям. Он подчеркнул, что уменьшение активности является временным.

Некоторые военные обозреватели и OSINT-каналы отмечают уменьшение количества атак и штурмовых действий на фронте, а также наблюдают спад динамики продвижения российских войск. Однако, по словам Вадима Скибицкого, уменьшение активности не свидетельствует об изменениях в стратегии врага.

"Мы фиксируем уменьшение и активности боевых действий, и прежде всего уменьшение боестолкновений. Но группировка их войск все равно остается мощной - это более 620 тысяч военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, которые размещены на наших временно оккупированных территориях, в Курской области", - отметил генерал.

Он также отметил, что Россия использует это время для перегруппировки, пополнения боевых потерь, а также для подготовки к дальнейшим наступательным действиям, в частности через планирование и подготовку личного состава и поставки боеприпасов.

По словам Скибицкого, на активность боевых действий также влияет погодные условия, но это не меняет стратегических планов России. Враг активно готовится к новым штурмам и наступлениям.