Росія у 2025 році хоче ще 343 тисячі на війну проти України, - ГУР

Росія перевиконала плани з рекрутингу, набравши на 107% більше військовослужбовців у січні 2025 року. Водночас 30% новобранців складають люди з ув'язнення.

Росія продовжує активно комплектувати свої збройні сили, перевиконуючи плани з рекрутингу. За інформацією заступника начальника ГУР МО, генерала-майора Вадима Скібіцького, у січні 2025 року Росія виконала свої плани з набору на 107%. Це свідчить про те, що Кремль не має серйозних проблем із поповненням втрат та комплектуванням військ.

Однак за словами Скібіцького, не всі новобранці є добровольцями в класичному розумінні цього слова. Протягом 2025 року близько 30% тих, хто "добровільно" йде служити, насправді будуть людьми, що перебувають під слідством або відбувають умовний термін.

Раніше цей контингент складав лише 15%, але нині його кількість збільшується. Російська армія використовує так званий "спецконтингент", набір з ув'язнених та людей, які не мають іншого вибору.

Російська армія збільшує набір

Якщо говорити про плани, то йдеться про набір 343 тисяч військовослужбовців за контрактом. Однак, спираючись на досвід 2024 року, можна зазначити, що ці плани часто коригуються в більшу сторону.

Так, спочатку планувалося набрати близько 375-380 тисяч осіб, потім мета була збільшена до 430 тисяч, і в підсумку Росії вдалося набрати 440 тисяч військових за контрактом.

Для заохочення до служби Кремль пропонує високі виплати. За контракт, новобранець може отримати понад 2 мільйони рублів, що становить від 20 до 25 тисяч доларів, залежно від регіону.

"Як наслідок, ми бачимо, у 2024 році план по укомплектуванню за рахунок саме набору на контрактну службу був не просто виконаний, а перевиконаний мінімум на 10 тисяч військовослужбовців" - зазначив він.

Проте, найбільша частина контингенту все ж орієнтована на поповнення бойових втрат. Поряд з поповненням втрат, Росія також планує формувати нові з'єднання та частини в Московському, Ленінградському, Південному та Центральному військовому окрузі. Бригади, що беруть участь у бойових діях, будуть доукомплектовані до дивізій, що дозволить забезпечити додаткові сили для фронту.

"Це, по суті, доукомплектування бригади до розміру дивізії. І теж передбачається, що на ці заходи буде залучатися особовий склад, який підпише контракт з міністерством оборони Росії", - наголосив Скібіцький.