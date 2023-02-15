Чи є у Росії нестача озброєння: оцінка ЗСУ

У російської армії намічається тенденція до проблем із запасами озброєння. Наразі окупанти не можуть собі дозволити обстрілювати всю лінію фронту, як це було минулого літа.

На запитання, чи справді у РФ спостерігається недолік певної техніки та снарядів, Череватий зазначив: "Я б не сказав, що недолік – у них намічається тенденція до проблем із цим. Якщо влітку вони могли бити по нам 24/7, не шкодуючи боєприпасів, то зараз вони не мають можливості по всій лінії фронту".

За його словами, окупанти інтенсивно ведуть вогонь там, де вони зосереджують головні удари. Зараз ворог "поливає" вогнем Лиманський напрямок - понад 300 обстрілів на добу.

"Тобто на окремих ділянках фронту вони ще здатні вести дуже активний вогонь, але ми також працюємо з їхньої логістики, щоб їм було важче доставляти боєприпаси", - додав представник ЗСУ.

Також він підкреслив, що РФ мала великі запаси озброєння, тоді як Україні доводилося вишукувати 122- і 152-міліметрові снаряди.

"Але й у них запаси теж не вічні, плюс, збільшилося плече доставки, їм доведеться їх довозити з більш далеких регіонів", - підсумував Череватий.