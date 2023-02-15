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Чи є у Росії нестача озброєння: оцінка ЗСУ

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Середа 15 лютого 2023 10:02
Чи є у Росії нестача озброєння: оцінка ЗСУ Фото: спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (podul.ro)
Автор: Уляна Безпалько, Руслан Гаращенко

У російської армії намічається тенденція до проблем із запасами озброєння. Наразі окупанти не можуть собі дозволити обстрілювати всю лінію фронту, як це було минулого літа.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

На запитання, чи справді у РФ спостерігається недолік певної техніки та снарядів, Череватий зазначив: "Я б не сказав, що недолік – у них намічається тенденція до проблем із цим. Якщо влітку вони могли бити по нам 24/7, не шкодуючи боєприпасів, то зараз вони не мають можливості по всій лінії фронту".

За його словами, окупанти інтенсивно ведуть вогонь там, де вони зосереджують головні удари. Зараз ворог "поливає" вогнем Лиманський напрямок - понад 300 обстрілів на добу.

"Тобто на окремих ділянках фронту вони ще здатні вести дуже активний вогонь, але ми також працюємо з їхньої логістики, щоб їм було важче доставляти боєприпаси", - додав представник ЗСУ.

Також він підкреслив, що РФ мала великі запаси озброєння, тоді як Україні доводилося вишукувати 122- і 152-міліметрові снаряди.

"Але й у них запаси теж не вічні, плюс, збільшилося плече доставки, їм доведеться їх довозити з більш далеких регіонів", - підсумував Череватий.

Нагадаємо, раніше експерт в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що росіяни справді зіткнулися з нестачею боєприпасів, і це вже відчутно на полі бою. На його думку, загарбникам навряд чи вдасться вирішити кризу із постачанням.

Також аналітики ISW зазначали, що через дефіцит боєприпасів Росія не зможе підтримувати наступальні операції у 2023 році.

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