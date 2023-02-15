ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Есть ли у России недостаток вооружения: оценка ВСУ

Новина українською →
Среда 15 февраля 2023 10:02
Есть ли у России недостаток вооружения: оценка ВСУ Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (podul.ro)
Автор: Ульяна Безпалько, Руслан Гаращенко

У российской армии намечается тенденция к проблемам с запасами вооружения. Сейчас оккупанты не могут себе позволить обстреливать всю линию фронта, как это было прошлым летом.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

На вопрос, действительно ли у РФ наблюдается недостаток определенной техники и снарядов, Череватый отметил: "Я бы не сказал, что недостаток – у них намечается тенденция к проблемам с этим. Если летом они могли бить по нам 24/7, не жалея боеприпасов, то сейчас у них нет возможности по всей линии фронта".

При этом, по его словам, оккупанты интенсивно ведут огонь там, где они сосредотачивают главные удары. В настоящий момент враг "поливает" огнем Лиманское направление - более 300 обстрелов в сутки.

"То есть, на отдельных участках фронта они еще способны вести очень активный огонь, но мы также работаем по их логистике, чтобы им было труднее доставлять боеприпасы", - добавил представитель ВСУ.

Также он подчеркнул, что у РФ были большие запасы вооружения, в то время как Украине приходилось выискивать 122- и 152-миллиметровые снаряды.

"Но и у них запасы тоже не вечны, плюс, увеличилось плечо доставки, им придется их довозить из более дальних регионов", - подытожил Череватый.

Напомним, ранее эксперт в интервью РБК-Украина рассказал, что россияне действительно столкнулись с нехваткой боеприпасов, и это уже ощутимо на поле боя. По его мнению, захватчикам вряд ли удастся разрешить кризис со снабжением.

Также аналитики ISW отмечали, что из-за дефицита боеприпасов Россия не сможет поддерживать наступательные операции в 2023 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки
Почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Хорошее вооружение – больший козырь в этой борьбе, чем масса россиян