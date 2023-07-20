Чи є ризик зменшення допомоги США через майбутні вибори: що каже Марченко

"Ми постійно ведемо діалог. Остання моя поїздка в Штати була спрямована на комунікацію, що нам потрібна додаткова підтримка на наступний рік", - розповів він.

За словами Марченка, він отримав сигнали, що уряд США працює над цим питанням.

"Звісно, що можуть бути зміни. Звісно, політичний контекст змінився. Звісно, він зміниться ще гірше, коли будемо наближатися до виборів. Але є високий рівень суспільної та політичної підтримки. І у нас є сподівання, що цей рівень підтримки матеріалізується у грантову допомогу бюджету країни на покриття наших потреб", - додав Марченко.

Допомога США Україні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що США, попри результати виборів, і надалі підтримуватимуть Україну. Щодо грантової програми, то 29 червня в Україну надійшли грантові кошти у розмірі 1,215 млрд доларів від США та Фінляндії.