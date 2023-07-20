RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть ли риск уменьшения помощи США из-за предстоящих выборов: что говорит Марченко

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Американское правительство работает над дополнительной помощью Украине в 2024 году. Несмотря на то, что с приближением выборов в США может ухудшиться политический контекст, уровень поддержки остается высоким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко изданию "Экономическая правда".

"Мы постоянно ведем диалог. Последняя моя поездка в Штаты была направлена на коммуникацию, что нам нужна дополнительная поддержка на следующий год", – рассказал он.

По словам Марченко, он получил сигналы, что правительство США работает над этим вопросом.

"Конечно, что могут быть изменения. Конечно, политический контекст изменился. Конечно, он изменится еще хуже, когда будем приближаться к выборам. Но высок уровень общественной и политической поддержки. И у нас есть надежда, что этот уровень поддержки материализуется в грантовую помощь бюджету страны на покрытие наших нужд", - добавил Марченко.

Помощь США Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что США, несмотря на результаты выборов, будут и дальше поддерживать Украину. Что касается грантовой программы, то 29 июня в Украину поступили грантовые средства в размере 1,215 млрд долларов от США и Финляндии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки