Чи є ризик оточення Курахового та чому водосховище цікаве для росіян: оцінка військового

"Під час бойових дій завжди є ризики, це однозначно. Тобто я не можу сказати, що це якась несподіванка чи загроза. Власне, швидше це виклики, з якими стикаються ЗСУ. Плани заходів завжди передбачають найгірші та найкращі сценарії", - сказав Тимочко.

Тому, за його словами, "те, що ми можемо з вами оцінювати чи розглядати як загрозу оточення, може бути як загальний стратегічний задум".

"І ми знаємо, що, слава Богу, до цього часу в жодному разі, коли бої тривали, ми не можемо говорити за Сєвєродонецьк, Бахмут, Авдіївку, Вугледар, Селидове і так далі. Можемо продовжувати цей перелік. Жодного разу ворогу не вдавалося оточити наші бригади", - додав військовий.

Він наголосив, що це не означає, що українським військам зараз буде легко на Курахівському напрямку. Адже там ворог сконцентрував величезні сили.

"За різними цифрами там 60-70 тисяч, плюс-мінус. Десяток можна додати, бо там ротація постійно відбувається. Тому важко сказати сталу цифру. Але ми розуміємо, що Курахове - це навіть саме місто ворогу цікаве і важливе. Але йому все-таки цікавіше Курахівське водосховище. Це однозначно", - зазначив Тимочко.

За його словами, згідно з тими диверсіями, які там проводять росіяни, водосховище для них цікаве і як водна перешкода, і як розрахунок на те, що вони спробують використати водойму як перешкоду для власних контрнаступних дій.

"Тому цей напрямок буде досить активним і агресивним ще в тому плані, що поки ворог не зуміє вирішити, так би мовити, Курахівський напрямок, доти наступати на Покровський, йому буде надзвичайно складно, важко, або взагалі це може призвести до ризиків прямого підставляння флангів. Тому що Путіну, з урахуванням того, що все-таки концентрувати безлімітно свої збройні сили він там не може, для нього це вкрай важливо", - вважає Тимочко.