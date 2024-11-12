Есть ли риск окружения Курахово и почему водохранилище интересно для россиян: оценка военного

"Во время боевых действий всегда есть риски, это однозначно. То есть я не могу сказать, что это какая-то неожиданность или угроза. Собственно, скорее это вызовы, с которыми сталкиваются ВСУ. Планы мер всегда предполагают самые плохие и лучшие сценарии", - сказал Тимочко.

Поэтому, по его словам, "то, что мы можем с вами оценивать или рассматривать как угрозу окружения, может быть как общий стратегический замысел".

"И мы знаем, что, слава Богу, до сих пор ни в коем случае, когда бои продолжались, мы не можем говорить за Северодонецк, Бахмут, Авдеевку, Угледар, Селидово и так далее. Можем продолжать этот перечень. Ни разу врагу не удавалось окружить наши бригады", - добавил военный.

Он подчеркнул, что это не значит, что украинским войскам сейчас будет легко на Кураховском направлении. Там ведь враг сконцентрировал огромные силы.

"По разным цифрам там 60-70 тысяч, плюс-минус. Десяток можно добавить, потому что там ротация постоянно происходит. Поэтому трудно сказать постоянную цифру. Но мы понимаем, что Курахово - это даже сам город врагу интересный и важный. Но ему все-таки интереснее Кураховское водохранилище. Это однозначно", - отметил Тимочко.

По его словам, согласно тем диверсиям, которые там проводят россияне, водохранилище для них интересно и как водное препятствие, и как расчет на то, что они попытаются использовать водоем как препятствие для собственных контрследующих действий.

"Поэтому это направление будет достаточно активным и агрессивным еще в том плане, что пока враг не сумеет решить, так сказать, Кураховское направление, до этого наступать на Покровское, ему будет чрезвычайно сложно, трудно, или вообще это может привести к рискам прямой подставки флангов. Потому что Путину, с учетом того, что все-таки концентрировать безлимитно свои вооруженные силы он там не может, для него это крайне важно", - считает Тимочко.