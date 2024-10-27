Чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях сьогодні: відповідь ВМС

Нагадаємо, днями спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російський флот станом на 24 жовтня справді вийшов із Криму. Однак загроза атак, як і раніше, залишається.

Він додав, що єдиною відносно адекватною гарантією безпеки могла б стати повна відсутність російських кораблів в Азово-Чорноморському регіоні. Що в принципі, ми і бачимо на сьогоднішній день.

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