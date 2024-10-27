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Чи є ракетоносії РФ у Чорному й Азовському морях сьогодні: відповідь ВМС

Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Росія час від часу тримала у Чорному й Азовському морях носії крилатих ракет типу "Калібр". Однак в останній час їх не фіксують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Так, станом на 06:00, 27 жовтня, в Чорному й Азовському морях відсутні будь-які кораблі.

Водночас військові помітили 2 ворожі судна у Середземному морі. Обидва є носіями "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

У ВМС додали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, днями спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що російський флот станом на 24 жовтня справді вийшов із Криму. Однак загроза атак, як і раніше, залишається.

Він додав, що єдиною відносно адекватною гарантією безпеки могла б стати повна відсутність російських кораблів в Азово-Чорноморському регіоні. Що в принципі, ми і бачимо на сьогоднішній день.

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