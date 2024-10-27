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Есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях сегодня: ответ ВМС

Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Россия время от времени держала в Черном и Азовском морях носители крылатых ракет типа "Калибр". Однако в последнее время их не фиксируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 06:00, 27 октября, в Черном и Азовском морях отсутствуют какие-либо корабли.

В то же время военные заметили 2 вражеских судна в Средиземном море. Оба являются носителями "Калибров" общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним, на днях спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что российский флот по состоянию на 24 октября действительно вышел из Крыма. Однако угроза атак по-прежнему остается.

Он добавил, что единственной относительно адекватной гарантией безопасности могло бы стать полное отсутствие российских кораблей в Азово-Черноморском регионе. Что в принципе, мы и видим на сегодняшний день.

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