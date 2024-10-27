Есть ли ракетоносители РФ в Черном и Азовском морях сегодня: ответ ВМС

Так, по состоянию на 06:00, 27 октября, в Черном и Азовском морях отсутствуют какие-либо корабли.

В то же время военные заметили 2 вражеских судна в Средиземном море. Оба являются носителями "Калибров" общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.