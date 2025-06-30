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Чи є ракетоносії РФ у Чорному морі: у ВМС дали відповідь

Фото: РФ не виводила носії Калібрів у море (facebook/mod.mil.rus)
Автор: Марія Рагуткіна

У Чорному та Азовському морях станом на ранок, 30 червня, ворожі кораблі та носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Військово-Морських Сил.

"У Чорному морі ворожі кораблі відсутні. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні", - повідомили у ВМС України.

Водночас повідомляється, що за добу в інтересах Росії прохід до Чорного моря Керченською протокою здійснили три судна. Вони продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

До Азовського моря попрямували 11 кораблів, три з яких рухалися з протоки Босфор.

У ВМС нагадали, що росіяни продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, відключаючи автоматичну ідентифікацію.

Запуск "Калібрів" по Україні 29 червня

Нагадаємо, в ніч на 29 червня Росія випустила по Україні рекордну кількість повітряних цілей - 537. Серед них були ударні дрони типу "Шахед", крилаті ракети "Калібр", а також "Іскандери", "Кинджали".

Сили ППО збили більшість цілей. Проте, не обійшлося без влучань.

Під час відбиття сьогоднішньої ворожої атаки загинув досвідчений льотчик F-16 Максим Устименко.

Більше про наслідки нічної атаки Росії - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

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