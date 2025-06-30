Чи є ракетоносії РФ у Чорному морі: у ВМС дали відповідь

"У Чорному морі ворожі кораблі відсутні. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 2 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні", - повідомили у ВМС України.

Водночас повідомляється, що за добу в інтересах Росії прохід до Чорного моря Керченською протокою здійснили три судна. Вони продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

До Азовського моря попрямували 11 кораблів, три з яких рухалися з протоки Босфор.

У ВМС нагадали, що росіяни продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, відключаючи автоматичну ідентифікацію.