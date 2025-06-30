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Есть ли ракетоносители РФ в Черном море: в ВМС дали ответ

Фото: РФ не выводила носители Калибров в море (facebook/mod.mil.rus)
Автор: Мария Рагуткина

В Черном и Азовском морях по состоянию на утро, 30 июня, вражеские корабли и носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-Морских Сил.

"В Черном море вражеские корабли отсутствуют. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют", - сообщили в ВМС Украины.

В то же время сообщается, что за сутки в интересах России проход к Черному морю по Керченскому проливу совершили три судна. Они продолжили движение в направлении пролива Босфор.

К Азовскому морю направились 11 кораблей, три из которых двигались из пролива Босфор.

В ВМС напомнили, что россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, отключая автоматическую идентификацию.

Запуск "Калибров" по Украине 29 июня

Напомним, в ночь на 29 июня Россия выпустила по Украине рекордное количество воздушных целей - 537. Среди них были ударные дроны типа "Шахед", крылатые ракеты "Калибр", а также "Искандеры", "Кинжалы".

Силы ПВО сбили большинство целей. Тем не менее, не обошлось без попаданий.

Во время отражения сегодняшней вражеской атаки погиб опытный летчик F-16 Максим Устименко.

Больше о последствиях ночной атаки России - узнайте в материале РБК-Украина.

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