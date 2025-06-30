Есть ли ракетоносители РФ в Черном море: в ВМС дали ответ

В Черном и Азовском морях по состоянию на утро, 30 июня, вражеские корабли и носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-Морских Сил.
"В Черном море вражеские корабли отсутствуют. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море 2 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют", - сообщили в ВМС Украины.
В то же время сообщается, что за сутки в интересах России проход к Черному морю по Керченскому проливу совершили три судна. Они продолжили движение в направлении пролива Босфор.
К Азовскому морю направились 11 кораблей, три из которых двигались из пролива Босфор.
В ВМС напомнили, что россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, отключая автоматическую идентификацию.
Напомним, в ночь на 29 июня Россия выпустила по Украине рекордное количество воздушных целей - 537. Среди них были ударные дроны типа "Шахед", крылатые ракеты "Калибр", а также "Искандеры", "Кинжалы".
Силы ПВО сбили большинство целей. Тем не менее, не обошлось без попаданий.
Во время отражения сегодняшней вражеской атаки погиб опытный летчик F-16 Максим Устименко.
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