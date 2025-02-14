Чи є радіаційна загроза після атаки російського дрона на ЧАЕС: відповідь рятувальників

За даними рятувальників, після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблоку ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

"На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень", - сказано у повідомленні рятувальників.

Наразі триває моніторинг радіаційного фону

"Ситуація під контролем. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - заявили в ДСНС.

Російський удар дроном по ЧАЕС

Вранці п'ятниці, 14 лютого, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

"Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", - написав Зеленський.

Згодом голова Офісу президента Андрій Єрмак показав перші фото з наслідками удару дрону по ЧАЕС.

Варто нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 році росіяни захопили й Чорнобильську АЕС. Там тримали персонал станції в заручниках.

А вже 31 березня 2022-го росіяни залишили територію ЧАЕС, викравши обладнання й документи, а також замінували територію.