Есть ли радиационная угроза после атаки российского дрона на ЧАЭС: ответ спасателей

По данным спасателей, после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

"На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений", - говорится в сообщении спасателей.

Сейчас продолжается мониторинг радиационного фона

"Ситуация под контролем. Следите за официальными сообщениями", - заявили в ГСЧС.

Российский удар дроном по ЧАЭС

Утром пятницы, 14 февраля, президент Владимир Зеленский сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

"Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", - написал Зеленский.

Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак показал первые фото с последствиями удара дрона по ЧАЭС.

Стоит напомнить, что в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года россияне захватили и Чернобыльскую АЭС. Там держали персонал станции в заложниках.

А уже 31 марта 2022-го россияне покинули территорию ЧАЭС, похитив оборудование и документы, а также заминировали территорию.