Чи є постраждалі через хуртовини в Одеській області: відповідь ОВА

"Сьогодні постраждалих немає. Але тільки отримали інформацію, що у нас є в дорозі люди, яким потрібно народжувати. Тому зараз організовуємо, щоб екстрена допомога терміново забрала і надала необхідні медичні послуги", - сказав Кіпер.

За його словами, в Одеській області у низці населених пунктів відкриті пункти обігріву. Глава ОВА наголосив, що проблеми зі світлом є в усіх районах, найгірша ситуація в Ізмаїльському та Болградському районах.

Кіпер додав, що, за прогнозами синоптиків, до кінця доби хуртовини продовжать засипати снігом регіон. Також залишається налипання та мінусова температура. Це ще більше ускладнює рух автомобілів та розчищення доріг.

Снігова негода в Одеській області

Сьогодні, 26 листопада, Одесу та область накрила потужна негода. Регіон засипає снігом. На дорогах рух транспорту обмежений через хуртовини.

Поліція повідомила, що лише за кілька годин в Одесі та області зафіксували майже 50 ДТП. Крім того, без світла перебувають понад сотню населених пунктів.

В Одесі місцева влада вирішила відправити школярів на дистанційне навчання, але дитсадочки завтра у місті працюватимуть.

Більше про негоду та її наслідки Одеській області - у матеріалі РБК-Україна.