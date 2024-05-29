Чи є похід у ТЦК поважною причиною для відгулу на роботі: пояснення юриста

Чи є похід у ТЦК поважною причиною для відгулу на роботі

Юристка Наталія Василюк пояснює, що якщо людині потрібно піти в ТЦК для оновлення даних, то це може бути поважною причиною для відгулу на роботі.

Проте в цьому випадку варто правильно попереджати керівництво.

"Працівник повинен попередити роботодавця, бажано в письмовій формі, щоб потім це можна було довести відповідною заявою, що йому потрібно з'явитися до ТЦК. Потім за процедурою роботодавець видає наказ про звільнення працівника від виконання робочих обов'язків на день чи пів дня", - каже експертка.

У такому випадку співробітнику не можуть зарахувати відсутність на роботі як прогул.

Які ще поважні причини існують

Загалом відповідно до законодавства поважними є причини, які виключають вину працівника.

Такими можуть бути так обставини, як:

стихійні лиха

хвороба працівника чи членів його сім'ї

нерегулярна робота транспорту

участь працівника в порятунку людей або майна

відмова від незаконного переведення та невихід у зв'язку із цим на нову роботу

Водночас прогулом не буде вважатися: