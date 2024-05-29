UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи є похід у ТЦК поважною причиною для відгулу на роботі: пояснення юриста

Чи є похід у ТЦК поважною причиною для відгулу на роботі (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

З 18 травня всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані у ТЦК, ЦНАПі чи через застосунок "Резерв+". При цьому похід у відповідну установу цілком законно вважається поважною причиною для відгулу на роботі.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла юристка юридичної компанії "RIYAKO & PARTNERS" Наталя Василюк.

Чи є похід у ТЦК поважною причиною для відгулу на роботі

Юристка Наталія Василюк пояснює, що якщо людині потрібно піти в ТЦК для оновлення даних, то це може бути поважною причиною для відгулу на роботі.

Проте в цьому випадку варто правильно попереджати керівництво.

"Працівник повинен попередити роботодавця, бажано в письмовій формі, щоб потім це можна було довести відповідною заявою, що йому потрібно з'явитися до ТЦК. Потім за процедурою роботодавець видає наказ про звільнення працівника від виконання робочих обов'язків на день чи пів дня", - каже експертка.

У такому випадку співробітнику не можуть зарахувати відсутність на роботі як прогул.

Які ще поважні причини існують

Загалом відповідно до законодавства поважними є причини, які виключають вину працівника.

Такими можуть бути так обставини, як:

  • стихійні лиха
  • хвороба працівника чи членів його сім'ї
  • нерегулярна робота транспорту
  • участь працівника в порятунку людей або майна
  • відмова від незаконного переведення та невихід у зв'язку із цим на нову роботу

Водночас прогулом не буде вважатися:

  • відмова від незаконного переведення
  • відсутність працівника не на підприємстві, а на робочому місці
  • відмова від роботи, протипоказаної за станом здоров'я, не обумовленої трудовим договором або в умовах, небезпечних для життя і здоров'я тощо
Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКЦПАУМобілізація в Україні