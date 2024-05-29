Является ли поход в ТЦК уважительной причиной для отгула на работе: объяснение юриста

С 18 мая все военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК, ЦПАУ или через приложение "Резерв+". При этом поход в соответствующее учреждение вполне законно считается уважительной причиной отгула на работе.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист юридической компании "RIYAKO & PARTNERS" Наталья Василюк.
Юрист Наталья Василюк объясняет, что если человеку нужно пойти в ТЦК для обновления данных, то это может быть уважительной причиной для отгула на работе.
Однако в этом случае следует правильно предупреждать руководство.
"Работник должен предупредить работодателя, желательно в письменной форме, чтобы потом это можно было доказать соответствующим заявлением, что ему нужно явиться в ТЦК. Затем по процедуре работодатель выдает приказ об освобождении работника от исполнения рабочих обязанностей на день или пол дня", - говорит эксперт.
В таком случае сотруднику не могут засчитать отсутствие на работе как прогул.
В целом согласно законодательству уважительными являются причины, исключающие вину работника.
Такими могут быть такие обстоятельства, как:
В то же время прогулом не будет считаться:
Раньше мы рассказывали, может ли работодатель вмешиваться в частную жизнь сотрудника и что делать в этом случае.
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