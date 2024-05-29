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Является ли поход в ТЦК уважительной причиной для отгула на работе: объяснение юриста

Является ли поход в ТЦК уважительной причиной для отгула на работе (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

С 18 мая все военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК, ЦПАУ или через приложение "Резерв+". При этом поход в соответствующее учреждение вполне законно считается уважительной причиной отгула на работе.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист юридической компании "RIYAKO & PARTNERS" Наталья Василюк.

Является ли поход в ТЦК уважительной причиной для отгула на работе

Юрист Наталья Василюк объясняет, что если человеку нужно пойти в ТЦК для обновления данных, то это может быть уважительной причиной для отгула на работе.

Однако в этом случае следует правильно предупреждать руководство.

"Работник должен предупредить работодателя, желательно в письменной форме, чтобы потом это можно было доказать соответствующим заявлением, что ему нужно явиться в ТЦК. Затем по процедуре работодатель выдает приказ об освобождении работника от исполнения рабочих обязанностей на день или пол дня", - говорит эксперт.

В таком случае сотруднику не могут засчитать отсутствие на работе как прогул.

Какие еще уважительные причины существуют

В целом согласно законодательству уважительными являются причины, исключающие вину работника.

Такими могут быть такие обстоятельства, как:

  • стихийные бедствия
  • болезнь работника или членов его семьи
  • нерегулярная работа транспорта
  • участие работника в спасении людей или имущества
  • отказ от незаконного перевода и невыход в связи с этим на новую работу

В то же время прогулом не будет считаться:

  • отказ от незаконного перевода
  • отсутствие работника не на предприятии, а на рабочем месте
  • отказ от работы, противопоказанной по состоянию здоровья, не обусловленной трудовым договором или в условиях, опасных для жизни и здоровья
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