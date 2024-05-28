Відмовили в роботі через стосунки з військовим: чи має роботодавець на це право?

Нещодавно соціальними мережами поширилася історія про те, що дівчині відмовили в роботі, оскільки вона перебуває в стосунках із військовослужбовцем. Роботодавець аргументував своє рішення тим, що кандидатка постійно в стресі й не зможе ефективно виконувати задачі.

РБК-Україна поспілкувалося з героїнею цієї історії на умовах анонімності та юристом, щоби розібратися в правомірності таких дій.

Деталі історії

"Сьогодні була на своїй першій співбесіді. І знаєте, яку відмову я отримала через дві хвилини, як вийшла з офісу? "Власник не може розглядати вашу кандидатуру, оскільки стрес, в якому ви зараз перебуваєте, буде негативно впливати на продуктивність, але ви нам дуже імпонували", - написала дівчина.

За її словами, під "стресом" роботодавець мав на увазі стосунки з військовим.

Відомо також, що компанія самостійно знайшла цю кандидатку та зв'язалася з нею для проведення співбесіди.

"Мене обурює той факт, що деякі люди все ще живуть у бульбашці, не пізнавши війни. Також вважаю неприпустимим, щоб особа без психологічної освіти оцінювала мій психологічний стан. Не вважаю нормальним, коли мою особистість та мотивацію, стресостійкість та навички оцінюють на підставі мого особистого життя", - зазначила дівчина.

Юристка Наталія Василюк наголошує, що в Україні заборонена будь-яка дискримінація у сфері трудових відносин, і сюди також входить сімейний стан кандидата.

"Тут, на мій погляд, явно є порушення всіх норм про заборону дискримінації. Яким чином ми можемо зіставити те, що особа не може виконувати ту чи іншу роботу у зв'язку з наявністю такого особистого життя? Тут ще, на мій погляд, втручання в особисте життя, що теж заборонено Конституцією", - каже експертка.

Загалом немає відповідальності за те, що кандидата не взяли на певну посаду. Проте в ЗУ "Про рекламу" зазначено, що у вакансіях заборонено вказувати вимоги за різними ознаками, зокрема, про сімейний стан.

За порушення передбачено штраф розміром десяти мінімальних зарплат станом на 1 січня 2024.

Чи може роботодавець просити перейти на російську

Трапляються також випадки, коли в резюме вказують обов'язкове володіння російською мовою.

Вакансії зі знанням російської мови (скриншоти з сайтів пошуку роботи)

У статті 20 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" йдеться про те, що на роботі нікого не можуть змусити використовувати іншу мову, крім державної.

"Це буде порушення ЗУ про функціонування української мови як державної. Відповідальність передбачена у вигляді штрафу від 3 400 до 5 100 гривень, якщо порушення вчинене вперше", - розповідає Василюк.

Хоча тут також передбачені винятки, якщо ви працюєте з іноземцями.

Які причини відмови в працевлаштуванні незаконні

Відповідно до статті 184 Кодексу законів про працю заборонено відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм зарплату через вагітність чи наявність у них дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - за наявністю дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю

У цьому випадку відмову у прийнятті на роботу можна оскаржити в судовому порядку.

Крім того, за законом не можна звільняти вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Натомість це можливо лише у випадку повної ліквідації підприємства, установи, організації. Колишній роботодавець також повинен обов'язково працевлаштувати своїх співробітників, яких звільнив.

Не допускається відмова в прийнятті на роботу людини, яка досягла пенсійного віку.

Те саме стосується молоді: заборонена відмова в прийнятті на роботу і в професійному навчанні на виробництві молоді, що закінчила загальноосвітні школи, професійні навчально-виховні заклади, а також інших осіб молодше вісімнадцяти років.

Обидві відмови можна оскаржувати в суді.

В якому випадку вам можуть відмовити у працевлаштуванні

За словами юристки Наталі Василюк, обґрунтованою відмова в працевлаштуванні може бути тоді, коли освіта кандидата не відповідає вимогам, наприклад.

Якщо людина за станом здоров'я не може виконувати певну роботу, це також буде законна підстава для відмови.

"Треба, щоб була якась підстава, яка говорить, що компетенція цієї особи не відповідає тому, що хоче бачити роботодавець”, - зазначає експертка.