Чи є план "Б"? Зеленський зробив заяву щодо рішення по Україні на саміті ЄС

Зеленський підкреслив, що Україна була дуже конструктивна та зробила все, виконала всі рекомендації наших партнерів, визнавши, що "є блокування з боку Угорщини і це факт"

"Україна зробила все, щоб не давати жодного шансу тій чи іншій державі блокувати початок переговорів. Тут питання тільки стійкості країн ЄС, тому що в цьому році у РФ не було жодної перемоги, вони нічого не змогли зробити, не змогли окупувати жодного села, я вже не говорю про міста. Нічого вони не змогли зробити.", - сказав він.

Водночас, за словами президента, Росія почала працювати з країнами, не тільки Європи, країнами на багатьох континентах і тиснути на них.

"Тому, якщо не буде позитивного результату - питання не в плані Б, у нас є тільки один план - це наш вибір - бути в ЄС. Тому якщо не буде там позитиву - це буде говорити про те, що Путін наклав вето на це рішення", - резюмував Зеленський.

Саміт ЄС

14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії. За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися. Крім того, як пише Euractiv, початок переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року саме через позицію Угорщини.

Позиція Орбана по Україні

Судячи з останніх заяв прем'єра Угорщини Віктора Орбана, він категорично проти початку переговорів про вступ України до ЄС. Буквально нещодавно Орбан пропонував не виносити питання щодо вступу України до ЄС на порядок денний саміту, оскільки нібито "заздалегідь ясно, що згоди серед країн не буде". Крім того, Орбан навіть погрожує зірвати саміт лідерів Європейського Союзу.