Есть ли план "Б"? Зеленский сделал заявление о решении по Украине на саммите ЕС

Зеленский подчеркнул, что Украина была очень конструктивна и сделала все, выполнила все рекомендации партнеров, признав, что "есть блокирование со стороны Венгрии и это факт".

"Украина сделала все, чтобы не давать никакого шанса тому или иному государству блокировать начало переговоров. Здесь вопрос только стойкости стран ЕС, потому что в этом году у РФ не было ни одной победы, они ничего не смогли сделать, не смогли оккупировать ни одного села, я уже не говорю о городах. Ничего они не смогли сделать", - сказал он.

В то же время, по словам президента, Россия начала работать со странами, не только Европы, странами на многих континентах и давить на них.

"Поэтому, если не будет положительного результата - вопрос не в плане "Б", у нас есть только один план - это наш выбор - быть в ЕС. Поэтому если не будет там позитива - это будет говорить о том, что Путин наложил вето на это решение", – резюмировал Зеленский.

Саммит ЕС

14-15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии. По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться. Кроме того, как пишет Euractiv, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС могут отложить до марта 2024 года именно из-за позиции Венгрии.

Позиция Орбана по Украине

Судя по последним заявлениям премьера Венгрии Виктора Орбана, он категорически против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Буквально недавно Орбан предлагал не выносить вопрос о вступлении Украины в ЕС на повестку саммита, поскольку якобы "заранее ясно, что согласия среди стран не будет". Кроме того, Орбан даже угрожает сорвать саммит лидеров Европейского Союза.