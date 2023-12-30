Чи є перспективи відкриття суду присяжних й суду військових в Україні: думка голови комітету ВР

Суд присяжних

За словами Маслова, наразі є законопроєкт на розгляді. Загалом він підтримує цю ініціативу, особливо в моделі Сполучених Штатів Америки, де по ряду категорії справ рішення приймає суд присяжних. Втім, з відкриттям можуть виникати проблеми, у тому ж числі щодо елементарного розміщення присяжних в залі судових засідань.

"Питання забезпечення можливості винесення ними вердикту в ізоляції від стороннього впливу. На це досить серйозні кошти мають бути. А я нагадаю, коли заробітна плата секретаря судового засідання копійки, витрачати кошти на повне переобладнання судових залів – проблема. Написати про це закон - лише половина справи. От як цей закон реалізувати і де взяти на це гроші?", - відзначив голова Комітету Ради з питань правової політики.

Військовий суд

Щодо військового суду - існують різні моделі. Перша, наприклад, створення окремої вертикалі, яка також потребуватиме колосальних витрат.

"Окрім цього, це набір суддів. Ми змінили процедуру добору, прийняли відповідний законопроєкт, але все одно це одна тривала процедура. Враховуючи увесь масив завдань, які наразі має Вища кваліфікаційна комісія суддів, це все займе 12-14 місяців", - додав Маслов.

Найважливіше питання полягає саме у витратах. Чи є в України достатньо коштів, аби побудувати окрему судову вертикаль, коли сьогодні країна не може забезпечити потреби існуючих судів.

На думку Маслова, сьогодні відкриття військового суду, з організаційної точки зору, не є доречним.

"Я прихильник того, щоби в окремих судах були судді, які спеціалізуються на розгляді відповідної категорії справ. Вони мають бути відповідно навчені. Багато суддів вже проходили навчання, та ж Національна школа суддів предметно займалась їх навчанням разом з міжнародними партнерами. Зараз у нас вже є досвід розгляду військових і воєнних злочинів", - додав Маслов.