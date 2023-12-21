Есть ли признаки очередного "жеста доброй воли" россиян на левом берегу Днепра: мнение эксперта

Признаков того, что россияне готовятся к очередному "жесту доброй воли" на временно оккупированном левом берегу Херсонской области, пока нет. Однако в 2024 году там возможно расширение плацдарма украинских войск.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ" .

В последнее время могло показаться, что россиян готовят к очередному "жесту доброй воли". В этот раз - на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Однако военный эксперт Александр Коваленко таких признаков не видит. Ведь там сосредоточена крупная группировка российских войск и против превосходящего противника трудно действовать эффективно без больших потерь.

"Мы на левом берегу сейчас будем достаточно осторожными, не стоит ждать резкого изменения ситуации. Но то, что уже в 2024 году возможно расширение нашего плацдарма, - это безусловный факт", - отметил эксперт.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

В ноябре украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается. По ее словам, работа усложняется из-за плохой погоды.

Однако украинские военные продолжают боевые действия на левом берегу Днепра в Херсонской области. Наши защитники закрепляются на указанном участке.