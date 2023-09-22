Чи є неминучими графіки відключень світла цієї зими: відповідь ДТЕК

Графіків відключень світла можна уникнути за умови, якщо не буде обстрілів та великих пошкоджень енергооб'єктів, однак у протилежному випадку в Україні діятимуть віялові відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

"Якщо відвести за лапки фактор обстрілів, то нам відключення не потрібні. Навіть взимку, коли будуть пікові навантаження, у нас буде можливість залучати імпорт, якщо не вистачатиме української генерації", - сказав Сахарук.

За його словами, якщо не буде обстрілів, "можна говорити про те, що ми впевнено можемо пройти зиму". Однак якщо атаки РФ на енергосистему відбуватимуться, то можуть бути різні сценарії розвитку подій.

"Якщо накласти на це обстріли, але тут ніхто не знає, якими вони будуть, куди влучать, які будуть пошкодження. Тут ми говоримо про сценарії. Сценарій коли влучили - відремонтували швидко - повернули світло. Сценарій коли влучили, але досить сильно і тоді є необхідність включати віялові відключення для того, щоб балансувати попит. Це можливо. Це один зі сценаріїв, які ми пропрацьовуємо", - зазначив виконавчий директор ДТЕК.

Він нагадав, що минулої зими починаючи з січня-лютого графіки були більш-менш прогнозовані та відпрацьовані. Не було можливості включати світло за графіком лише тоді, коли ступінь руйнації була дуже великою.

"У нас були такі райони, навіть області, де були повністю знеструмлені великі міста і багато населених пунктів. Це через те, що були сильно пошкоджені підстанції чи генерація", - розповів Сахарук.

За його словами, цього року енергетики вже знають, як працювати й дещо змінили графіки.

"Тому якщо буде розподілятися електроенергія, тобто ліміти по областях так, як передбачено нормативами, то всі розуміють як виключення робити за графіком. Якщо ж будуть такі великі руйнації, що цього зробити не можна, то тут звичайно буде з графіками дуже важко", - додав виконавчий директор ДТЕК.

Атаки РФ та відключення світла взимку

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти", - сказав він.

За словами директора ДТЕК Дмитра Сахарука, якщо російські терористи не вдаватимуться до обстрілів енергооб'єктів країни, енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.

В інакшому випаду наша ППО намагатиметься збивати ворожі цілі по максимуму, аби вберегти відновлену за останні пів року інфраструктуру.