Неизбежны ли графики отключений света этой зимой: ответ ДТЭК

Графиков отключений света можно избежать при условии, если не будет обстрелов и больших повреждений энергообъектов, однако в противном случае в Украине будут действовать веерные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"Если отвести за кавычки фактор обстрелов, то нам отключения не нужны. Даже зимой, когда будут пиковые нагрузки, у нас будет возможность привлекать импорт, если не будет хватать украинской генерации", - сказал Сахарук.

По его словам, если не будет обстрелов, "можно говорить о том, что мы с уверенностью можем пройти зиму". Однако если атаки РФ на энергосистему будут происходить, то могут быть разные сценарии развития событий.

Если наложить на это обстрелы, но здесь никто не знает, какими они будут, куда попадут, какие будут повреждения. Здесь мы говорим о сценариях. Сценарий когда попали, но достаточно сильно, и тогда есть необходимость включать веерные отключения для того, чтобы балансировать спрос. Это возможно. Это один из сценариев, которые мы прорабатываем", - отметил исполнительный директор ДТЭК.

Он напомнил, что прошлой зимой начиная с января-февраля графики были более-менее прогнозируемы и отработаны. Не было возможности включать свет по графику только тогда, когда степень разрушения была очень велика.

"У нас были такие районы, даже области, где были полностью обесточены большие города и многие населенные пункты. Это потому, что были сильно повреждены подстанции или генерация", - рассказал Сахарук.

По его словам, в этом году энергетики уже знают, как работать и немного изменили графики.

"Поэтому если будет распределяться электроэнергия, то есть лимиты по областям так, как предусмотрено нормативами, то все понимают, как исключение, делать по графику. Если же будут такие большие разрушения, что этого сделать нельзя, то здесь обычно будет с графиками очень тяжело", - добавил исполнительный директор ДТЭК.

Атаки РФ и отключение света зимой

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.

По словам директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, если российские террористы не будут прибегать к обстрелам энергообъектов страны, энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме.

В противном случае наша ПВО будет пытаться сбивать враждебные цели по максимуму, чтобы уберечь восстановленную за последние полгода инфраструктуру.