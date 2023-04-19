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Чи є наслідки для енергосистеми після нічних атак по Одеській області: відповідь "Укренерго"

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Середа 19 квітня 2023 11:33
Чи є наслідки для енергосистеми після нічних атак по Одеській області: відповідь "Укренерго" Фото: чи є наслідки для енергосистеми після нічних атак по Одеській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нічні удари Росія безпілотниками по Одеській області не мали наслідки для енергосистеми. Виробництво електроенергії забезпечує потребу споживачів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Нічна атака росіян безпілотниками на Одещину не мала наслідків для енергосистеми та не призвела до необхідності обмеження споживання. Виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів", - пише пресслужба.

Наразі продовжується експорт електроенергії у Словаччину, Польщу та у Молдову. Також зі Словаччини продовжується незначний імпорт.

"Працюють всі види генерації. Продовжується водопілля. Гідроелектростанції "Укргідроенерго" працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води на Дніпрі та Дністрі", - додає "Укренерго".

Наразі складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту, оскільки ворог вчора вдарив по розподільчій мережі в Донецькій області.

"Відновлення енергосистеми триває. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак, пріоритетом залишається відновлення надійності живлення", - відзначає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни вночі, 19 квітня, вдарили "Шахедами" по об'єкту громадської інфраструктури, в Одеській області, внаслідок чого виникла пожежа. Пізніше оперативне командування "Південь" показало фото наслідків удару.

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