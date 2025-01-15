Чи є чемпіонські шанси: українські боксери в оновленому рейтингу IBF

У списках топ-15 в 17-ти вагових категоріях місце знайшлося двом вітчизняним боксерам.

Колишній претендент на титул чемпіона світу в напівсередній категорії Карен Чухаджян (24–3, 13 КО) повернувся до топ-15. Український боєць опинився на 8-й сходинці. Востаннє він виходив у ринг 9 листопада минулого року. Провів конкурентний поєдинок з володарем титулу IBF – американцем Джароном Еннісом, проте поступився одноголосним рішенням суддів.

Ще один представник України Арнольд Хегай (22–1–1, 14 КО), який змагається в напівлегкій вазі, втратив у порівнянні з минулою версією дві позиції. Одесит розмістився на 12-й сходинці. Хегай провів останній поєдинок в серпні 2024-го з колумбійцем Бельмаром Пресіадо. Після 8-го раунду суперник українця відмовився від продовження бою.

Україна має чемпіона світу за версію IBF. Це – Василь Ломаченко. В травні 2024-го він переміг технічним нокаутом австралійця Джорджа Камбососа та став володарем титулу в легкій вазі. З того часу в ринг не виходів. 36-літній спортсмен близький до завершення кар'єри, хоча офіційно про це не повідомляв.

Враховуючи ситуацію, що склалася, IBF вирішила провести бій за тимчасовий пояс у легкій вазі між росіянином Зауром Абдуллаєвим і американцем Реймондом Муратальєю. Очікується, що залежно від рішення Ломаченка, переможець буде переведений у повноцінні чемпіони або ж вийде в ринг проти українця в статусі обов'язкового претендента.