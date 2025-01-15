Есть ли чемпионские шансы: украинские боксеры в обновленном рейтинге IBF

В списках топ-15 в 17-ти весовых категориях место нашлось двум отечественным боксерам.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полусредней категории Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) вернулся в топ-15. Украинский боец оказался на 8-й строчке. Последний раз он выходил в ринг 9 ноября прошлого года. Провел конкурентный поединок с обладателем титула IBF - американцем Джароном Эннисом, однако уступил единогласным решением судей.

Еще один представитель Украины Арнольд Хегай (22-1-1, 14 КО), который соревнуется в полулегком весе, потерял по сравнению с прошлой версией две позиции. Одессит разместился на 12-й строчке. Хегай провел последний поединок в августе 2024-го с колумбийцем Бельмаром Пресиадо. После 8-го раунда соперник украинца отказался от продолжения боя.

Украина имеет чемпиона мира по версии IBF. Это - Василий Ломаченко. В мае 2024-го он победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа и стал обладателем титула в легком весе. С тех пор в ринг не выходил. 36-летний спортсмен близок к завершению карьеры, хотя официально об этом не сообщал.

Учитывая сложившуюся ситуацию, IBF решила провести бой за временный пояс в легком весе между россиянином Зауром Абдуллаевым и американцем Рэймондом Муратальей. Ожидается, что в зависимости от решения Ломаченко, победитель будет переведен в полноценные чемпионы или же выйдет в ринг против украинца в статусе обязательного претендента.