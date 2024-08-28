UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи дозволила мобілізація змінити ситуацію на фронті: відповідь Подоляка

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Мобілізація дозволила провести подекуди деякі ротаційні заходи й покращила систему підрахунку людей, на яких "можна розраховувати". Водночас вона все одно потребує внесення корективів.

Про це розповів радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк в коментарі Youtube-каналу РБК-Україна.

Як пояснив Подоляк, у випадку мобілізації не варто очікувати на швидкий результат, оскільки процес потребує внесення корективів, чи вибудовування інакшої логістики. Втім, наразі ж вона виглядає більш потужно та привабливо з організаційної точки зору, а також дозволяє більш якісно планувати. 

"Чи це (мобілізація, - ред.) може зупинити Росію в повному обсязі? Росія і так зупинена. Ми маємо просування Російської Федерації виключно на Донецькому напрямку, але це, тому що вона сконцентрувала все боєздатне, що в неї на сьогодні є", - зауважив радник голови ОП. 

За словами Подоляка, якщо "прибрати" дефіцит артилерії, тактичної авіації, РЕБів й дронів, тоді "ситуація буде виглядатиме інакшою".

Мобілізація в Україні 

18 травня 2024 року в Україні набрав чинності новий комплексний закон про мобілізацію. Закон, зокрема, передбачає оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних, призовників і резервістів віком від 18 до 60 років, таких як номер мобільного телефону, фактична адреса проживання та електронна пошта. Громадяни мали виконати це оновлення до 16 липня включно. В іншому випадку їм загрожують штрафи або отримання повісток поштою.

Більш детально про можливі штрафи і процедуру надсилання повісток поштою читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента