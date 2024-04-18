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Чи довіряють українці офіційним повідомленням про війну: дані опитування

Україна, Четвер 18 квітня 2024 15:12
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Чи довіряють українці офіційним повідомленням про війну: дані опитування Фото: українці не надто довіряють офіційним повідомленням про війну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2024 року рівень довіри українців до інформації про події війни, яка надходить від владних органів, є невисоким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

Більшою чи меншою мірою офіційним джерелам довіряють 39% опитаних (при цьому повну довіру висловили лише 6%).

Водночас, як зазначають соціологи, частка тих, хто офіційним джерелам довіряє, перевищує частку тих, хто не довіряє (останніх налічується 29%). Третина опитаних не визначилися щодо цього питання.

Чи довіряють українці офіційним повідомленням про війну: дані опитування

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, українці змінили ставлення до цензури в інтернеті під час війни. У лютому 2024 року лише 44% українців погоджувалися, що для зміцнення захисту від ворога держава повинна активніше контролювати інформацію в інтернет-джерелах. У липні 2022 року з цим були згодні 60%.

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