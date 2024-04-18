Доверяют ли украинцы официальным сообщениям о войне: данные опроса

В марте 2024 года уровень доверия украинцев к информации о событиях войны, поступающей от властных органов, невысокий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и фонда " Демократические инициативы ".

В большей или меньшей степени официальным источникам доверяют 39% опрошенных (при этом полное доверие выразили только 6%).

В то же время, как отмечают социологи, доля доверяющих официальным источникам превышает долю тех, кто не доверяет (последних насчитывается 29%). Треть опрошенных не определились по этому вопросу.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.