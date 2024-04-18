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Доверяют ли украинцы официальным сообщениям о войне: данные опроса

Украина, Четверг 18 апреля 2024 15:12
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Доверяют ли украинцы официальным сообщениям о войне: данные опроса Фото: украинцы не слишком доверяют официальным сообщениям о войне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 2024 года уровень доверия украинцев к информации о событиях войны, поступающей от властных органов, невысокий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

В большей или меньшей степени официальным источникам доверяют 39% опрошенных (при этом полное доверие выразили только 6%).

В то же время, как отмечают социологи, доля доверяющих официальным источникам превышает долю тех, кто не доверяет (последних насчитывается 29%). Треть опрошенных не определились по этому вопросу.

Доверяют ли украинцы официальным сообщениям о войне: данные опроса

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 21 по 27 марта 2024 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, украинцы изменили отношение к цензуре в Интернете во время войны. В феврале 2024 только 44% украинцев соглашались, что для укрепления защиты от врага государство должно активнее контролировать информацию в интернет-источниках. В июле 2022 года с этим были согласны 60%.

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