Чи довго РФ здатна продовжувати війну в тих обсягах, в яких воює зараз: що каже Буданов

Росія ще здатна продовжувати війну проти України в тих обсягах, в яких воює зараз. Водночас у 2025 році спостерігатиметься підходження російської економіки та фінансового сектору до небезпечної відмітки.

"На жаль, здатна (воювати проти України - ред.). В тих обсягах, які є зараз, вона здатна. Економіка РФ повільно регресує. Як-то кажуть, всі спостерігають падіння її. Але, як я і казав раніше, у 2025 році ми точно будемо спостерігати підходження російської економіки та фінансового сектору до небезпечної відмітки", - сказав Буданов.

Однак він зазначив, що це не буде руйнуванням Росії.

"Це та межа, після якої їм потрібно буде приймати серйозні, системні рішення на рівні держави. До того часу їм важко, але вони будуть триматися. Після того - прийдеться приймати серйозні рішення. Так, вони можуть перейти повністю на воєнні рейки. Але чи хочуть вони цього - це велике питання", - додав керівник ГУР.

Відповідаючи на питання, чи є у ГУР інформація про те, яку кількість ракет накопичили росіяни для ударів по Україні, Буданов зазначив, що обсяги достатні.

"Це все ж таки закрита інформація про кількість ракет. Ви маєте мене розуміти. Я єдине скажу, на жаль, обсяги ракет у РФ абсолютно достатні, щоб продовжувати їх терористичну діяльність", - наголосив керівник ГУР.