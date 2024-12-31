ua en ru
Вт, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Долго ли РФ способна продолжать войну в тех объемах, в которых воюет сейчас: что говорит Буданов

Вторник 31 декабря 2024 16:07
UA EN RU
Долго ли РФ способна продолжать войну в тех объемах, в которых воюет сейчас: что говорит Буданов Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Россия еще способна продолжать войну против Украины в тех объемах, в которых воюет сейчас. В то же время в 2025 году будет наблюдаться подхождение российской экономики и финансового сектора к опасной отметке.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"К сожалению, способна (воевать против Украины - ред.). В тех объемах, которые есть сейчас, она способна. Экономика РФ медленно регрессирует. Как говорится, все наблюдают падение ее. Но, как я и говорил ранее, в 2025 году мы точно будем наблюдать подхождение российской экономики и финансового сектора к опасной отметке", - сказал Буданов.

Однако он отметил, что это не будет разрушением России.

"Это тот предел, после которого им нужно будет принимать серьезные, системные решения на уровне государства. К тому времени им трудно, но они будут держаться. После того - придется принимать серьезные решения. Да, они могут перейти полностью на военные рельсы. Но хотят ли они этого - это большой вопрос", - добавил руководитель ГУР.

Отвечая на вопрос, есть ли у ГУР информация о том, какое количество ракет накопили россияне для ударов по Украине, Буданов отметил, что объемы достаточные.

"Это все же закрытая информация о количестве ракет. Вы должны меня понимать. Я единственное скажу, к сожалению, объемы ракет в РФ абсолютно достаточны, чтобы продолжать их террористическую деятельность", - подчеркнул руководитель ГУР.

Напомним, как рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, Украина все еще опережает Россию в контексте войны дронов. Но сейчас россияне массово используют FPV-дроны с кабелем, что создает огромную проблему.

"В войне дронов все же мы все еще побеждаем, но россияне массово пошли на использование дронов с кабелем. Это то, что называют оптоволокном. Да, это огромная сейчас для нас проблема", - подчеркнул Буданов.

Он пояснил, что такие FPV-дроны россиян невозможно остановить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл Буданов ГУР Война в Украине
NEWS
Россия запустила ракеты по Украине в канун Нового года: что известно о последствиях
Россия запустила ракеты по Украине в канун Нового года: что известно о последствиях
DAILY
Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное