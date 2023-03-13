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Чи доцільно визволяти Крим військовим шляхом: думки українців

Фото: Крим буде звільнений українською армією (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість респондентів (68%) вважають, що Україна має намагатися звільнити всю територію включно з Кримом, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу і ризик тривалішої війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

На противагу цьому 24% більше схиляються до варіанту, що в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом (але без Криму) Україна може утриматися від військових дій в Криму.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, КМІС після 24 лютого 2022 року провів десятки всеукраїнських опитувань, в яких різні замовники – західні науковці, аналітики, журналісти тощо - часто намагалися "намацати" у різних формулюваннях та методиках межі допустимих компромісів для українців.

За його словами, досі складається враження, що справжньою метою деяких коментаторів є не справедливе завершення війни, а віднайдення "саме того" формулювання, при якому українці "добровільно" відмовляться хоча б від певних територій.

"Утім, результати опитувань і КМІС, і інших компаній одностайні: незалежно від формулювань запитань - просто "мир" не цікавить українців. Українці усвідомлюють, що без додаткових серйозних умов просто припинення вогню лише відкладе подальшу агресію Росії, тому боротьба має продовжуватися і поступок не може бути", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 22 лютого-6 березня 2023 року серед 2007 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у лютому 2023 року для 87% українців жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

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