Целесообразно ли освобождать Крым военным путем: мнение украинцев

В противоположность этому, 24% больше склоняются к варианту, что в обмен на освобождение и защиту всех территорий с Донбассом (но без Крыма) Украина может воздержаться от военных действий в Крыму.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, КМИС после 24 февраля 2022 года провел десятки всеукраинских опросов, в которых разные заказчики - западные ученые, аналитики, журналисты и т.д. - часто пытались "нащупать" в разных формулировках и методиках границы допустимых компромиссов для украинцев.

По его словам, до сих пор создается впечатление, что настоящей целью некоторых комментаторов является не справедливое завершение войны, а поиск "именно той" формулировки, при которой украинцы "добровольно" откажутся хотя бы от определенных территорий.

"Впрочем, результаты опросов и КМИС, и других компаний однозначны: независимо от формулировок вопросов - просто "мир" не интересует украинцев. Украинцы отдают себе отчет, что без дополнительных серьезных условий просто прекращение огня лишь отложит дальнейшую агрессию России, поэтому борьба должна продолжаться и уступок не может быть", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 22 февраля - 6 марта 2023 года среди 2007 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.