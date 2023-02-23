Менш ніж 10% українців готові на територіальні поступки для швидкого завершення війни
У лютому 2023 року для 87% українців жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Як зазначають соціологи, у грудні 2022 року 85% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником - у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося.
Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, загальна готовність до "важких компромісів" є важливим індикатором стійкості і готовності далі продовжувати боротьбу.
"Як можна бачити, українці і під кінець непростої зими зберігають згуртованість та бажання опиратися далі жорстокому агресорові. Наразі будь-який план, де українцям буде "продаватися" "мир в обмін території" приречений на провал і несприйняття суспільством", - додав він.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у лютому 2023 року більшість (63%) українців вважають, що для перемоги у війні з Росією потрібно не менш як півроку або більше часу. У перемогу за кілька тижнів чи місяців вірять близько 20%, не вірять у перемогу лише 1%.