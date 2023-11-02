Чи доцільно критикувати владу під час війни: українці радикально змінили думку

У жовтні 2023 року 70% українців вважають, що необхідно і зараз критикувати помилкові та неправильні дії влади, оскільки тільки так можна вирішити проблеми і покращити ситуацію в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

Як зазначають соціологи, у травні 2022 року (на початку вторгнення) більшість українців віддавали перевагу уникненню взагалі будь-яких суперечок. Тоді 68% вважали, що всі суперечки мають бути відкладені, а наполягали на допустимості критики 26% респондентів.

Зараз, у жовтні 2023 року, ситуація стала діаметрально протилежною: тепер 70% українців вважають важливим критикувати можливі хибні рішення влади, а наполягають на уникненні будь-яких суперечок - 25%.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, результати важливо коректно аналізувати в контексті інших результатів соціологічних опитувань.

"Так, дійсно в Україні наростає критика дій центральної влади (зараз переважно у форматі критики парламенту та уряду при збереженні високої підтримки і довіри президенту) із значно вираженим бажанням "змін". Вочевидь, найбільшим фактором таких змін настроїв, коли 70% уже вважають доцільною критику, є питання корупції і українці не хочуть замовчувати її. Разом з цим, як ми показували раніше, 59% все-таки бачать позитивні зрушення у боротьбі з корупцією, і важливо для влади, ЗМІ та громадськості правильно комунікувати розслідування, арешти тощо, щоб населення дійсно бачило результати і вірило в ефективну боротьбу", - зазначив він.

Крім цього, вважає соціолог, запит на єднання зберігає свою потужність, українці проти чвар і конфліктів. Певна критика населенням не призводить до бажання негайних змін шляхом виборів (за останніми даними КМІС - 81% проти проведення виборів).

"Пріоритетом лишається Перемога. Відповідно, це запитання відображає більшою мірою доцільність саме конструктивної критики можливих хибних дій влади. Українці хочуть конструктивних пропозицій, які би виправляли наявні хиби і які би наближали Україну до Перемоги", - додав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 30 вересня - 13 жовтня 2023 року серед 2007 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.