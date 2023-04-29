Чи достатньо Україна отримала допомоги для контрнаступу: відповідь Зеленського

"Контрнаступ буде й ми готуємось. Я дуже вірю, що він буде успішним й ми зможемо деокупувати наші території. Я не говоритиму детально коли це буде та яким чином, але скажу чесно, так, багато речей залежить від нас, але є багато деталей в постачанні тієї чи іншої зброї", - розповів президент.

За словами Зеленського, усі союзники намагаються допомогти нашій країні напередодні контрнаступу. Бувають випадки, коли чогось може не вистачати, однак Україна на шляху до того, аби бути забезпеченою усім необхідним.

"Для нас великий ризик, якщо деякі речі не дійдуть. Який ризик? Те що ми будемо йти вперед й деокуповувати? Тут не буде жодних питань й вагань. Ризик в головному, тому що, якщо недостатньо броньованої техніки, то ми розуміємо, що буде більше жертв", - додав Зеленський.

Сьогодні зброя для України грає вирішальну роль в деокупації. Сучасне озброєння допомагає зберегти життя людей по максимуму.

"Хочеться дочекатись усього того, що було обіцяно, однак буває, що терміни трішки не співпадають", - пояснив президент.