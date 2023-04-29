Достаточно ли Украина получила помощи для контрнаступления: ответ Зеленского

"Контрнаступление будет и мы готовимся. Я очень верю, что оно будет успешным и мы сможем деоккупировать наши территории. Я не буду говорить подробно когда это будет и каким образом, но скажу честно, да, многие вещи зависят от нас, но есть много деталей в поставках того или иного оружия", - рассказал президент.

По словам Зеленского, все союзники пытаются помочь нашей стране накануне контрнаступления. Бывают случаи, когда чего-то может не хватать, однако Украина на пути к тому, чтобы быть обеспеченной всем необходимым.

"Для нас большой риск, если некоторые вещи не дойдут. Какой риск? То что мы будем идти вперед и деоккупировать? Здесь не будет никаких вопросов и колебаний. Риск в главном, потому что, если недостаточно бронированной техники, то мы понимаем, что будет больше жертв", - добавил Зеленский.

Сегодня оружие для Украины играет решающую роль в деоккупации. Современное вооружение помогает сохранить жизни людей по максимуму.

"Хочется дождаться всего того, что было обещано, однако бывает, что сроки немного не совпадают", - пояснил президент.