RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Достаточно ли Украина получила помощи для контрнаступления: ответ Зеленского

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина на пути к тому, чтобы иметь все необходимое для предстоящего контрнаступления. Хотелось бы дождаться всей обещанной помощи, но бывает, что сроки могут не совпадать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время интервью журналистам.

"Контрнаступление будет и мы готовимся. Я очень верю, что оно будет успешным и мы сможем деоккупировать наши территории. Я не буду говорить подробно когда это будет и каким образом, но скажу честно, да, многие вещи зависят от нас, но есть много деталей в поставках того или иного оружия", - рассказал президент.

По словам Зеленского, все союзники пытаются помочь нашей стране накануне контрнаступления. Бывают случаи, когда чего-то может не хватать, однако Украина на пути к тому, чтобы быть обеспеченной всем необходимым.

"Для нас большой риск, если некоторые вещи не дойдут. Какой риск? То что мы будем идти вперед и деоккупировать? Здесь не будет никаких вопросов и колебаний. Риск в главном, потому что, если недостаточно бронированной техники, то мы понимаем, что будет больше жертв", - добавил Зеленский.

Сегодня оружие для Украины играет решающую роль в деоккупации. Современное вооружение помогает сохранить жизни людей по максимуму.

"Хочется дождаться всего того, что было обещано, однако бывает, что сроки немного не совпадают", - пояснил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Алексея Резникова, Украина в глобальном смысле готова к контрнаступлению. Ожидаются необходимые погодные условия и решения командования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна в Украине