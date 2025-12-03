Чи досі українці згуртовані? Демограф пояснила, що нас "тримає" під час війни

За її словами, повномасштабне вторгнення змінило українців у кількох ключових аспектах. По-перше, суспільство стало значно згуртованішим - такого рівня єдності не було раніше. По-друге, українці дедалі менше зважають на етнічне походження та дедалі більше відчувають себе частиною однієї політичної нації.

Лібанова наголошує, що навіть попри падіння рівня життя, зростання цін та постійні ризики, довіра до держави та місцевої влади підвищилася. Важливу роль у цьому, за її словами, відіграла децентралізація, завдяки якій країна змогла ефективніше організувати оборону, зокрема тероборону у 2022 році.

Попри втому від війни, нічні обстріли й нестабільність, більшість українців не втрачають рішучості. Демограф пояснює це усвідомленням, що іншого виходу немає: у разі поразки не буде ані України, ані української нації. Саме це глибоке розуміння, за її словами, й утримує суспільство разом уже третій рік повномасштабної війни.