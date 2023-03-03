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Чи допоможе Україна Молдові військовим шляхом: Данілов назвав умову

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Якщо президент Молдови Мая Санду звернеться до України щодо надання допомоги, зокрема й військовим шляхом, таке питання може бути розглянуте українською владою.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Якщо буде таке звернення, воно може бути розглянуто з урахуванням всіх процесів і обставин, які відбуваються. Тим паче, що ми є сусідами", - відзначив він.

Данілов відзначив, що у росіян ще зберігається план по ситуації, пов'язаній з дискредитацією і заколотом на території Молдови. І РФ спробує це реалізувати, для України з'явиться додаткова точка напруги, на яку доведеться звертати увагу.

"Нам потрібно буде відволікати частину свого війська на ділянку молдавського кордону. Це класичний прийом, тут нічого нового немає. Росіяни із задоволенням більш активно задіяли б і білоруський напрямок, і Молдову, щоб ми розпорошували сили і спроможності", - пояснив секретар РНБО.

Детальніше про ситуацію в Молдові читайте - матеріалі РБК-Україна "Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні".

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Війна Росії проти УкраїниМолдова