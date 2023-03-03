RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поможет ли Украина Молдове военным путем: Данилов назвал условие

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Если президент Молдовы Мая Санду обратится к Украине по вопросу оказания помощи, в том числе и военным путем, такой вопрос может быть рассмотрен украинскими властями.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Если будет такое обращение, оно может быть рассмотрено с учетом всех процессов и обстоятельств, которые происходят. Тем более, что мы соседи", - отметил он.

Данилов отметил, что у россиян еще сохраняется план по ситуации, связанной с дискредитацией и мятежом на территории Молдовы. И РФ попытается это реализовать, для Украины появится дополнительная точка напряжения, на которую придется обращать внимание.

"Нам нужно будет отвлекать часть своего войска на участок молдавской границы. Это классический прием, здесь ничего нового нет. Россияне с удовольствием более активно задействовали бы и белорусское направление, и Молдову, чтобы мы распыляли силы и возможности", - пояснил секретарь СНБО.

Подробнее о ситуации в Молдове читайте – материале РБК-Украина " Российский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине ".

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныМолдова