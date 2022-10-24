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Україна цього тижня перейде на зимовий час

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Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 11:26
Україна цього тижня перейде на зимовий час Фото: зимовий час в Україні запроваджується 30 жовтня (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Дія літнього часу в Україні скасовується 30 жовтня 2022 року о 4 (четвертій) годині за київським часом. В останню неділю жовтня годинна стрілка переводиться на 1 (одну) годину назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України", яка регулює це питання.

З урахуванням порядку обчислення часу, що діє у країнах Європи з 1996 року, уряд хвалив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинної стрілки:

  • в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед,
  • в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Нагадаємо, у березні 2021 року Верховна рада не змогла скасувати переведення годинників, законопроект відправили на повторне друге читання.

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