Чи допомагав Путін Ірану проти Ізраїлю? Посол оцінив роль РФ

Через зростання цін на нафту, спричинене бойовими діями на Близькому Сході, багато хто поспішив назвати Росію серед тих, хто отримав вигоду. Мовляв, чим дорожча нафта - тим більше доходів у Кремля, зокрема й для ведення війни проти України. У Бродського запитали, чи відома йому якась участь Росії на боці Ірану під час останнього загострення.

У відповідь посол Ізраїлю зазначив, що конфлікт тривав лише 12 днів, тож зростання цін на нафту було короткочасним - згодом вони повернулися до довоєнного рівня. За його словами, ані Ізраїль, ані Україна, ані західні країни не зацікавлені в зростанні вартості нафти, тож не очікували довготривалого ефекту.

"Щодо Росії, то декларативно вони засудили Ізраїль. Але мені невідомо про якусь реальну допомогу, яку вони надавали Ірану під час цього епізоду війни", - повідомив дипломат.

Бродський також прокоментував заяву Володимира Путіна про те, що Ізраїль нібито "російськомовна держава".

"В Ізраїлі немає двох мільйонів російськомовних. В Ізраїлі близько мільйона вихідців із Радянського Союзу та пострадянського простору. Більшість із них розмовляють російською мовою. Але якщо дивитися на кількість громадян Росії, то в Ізраїлі їх, напевно, кілька десятків тисяч, а може, й менше. Тому говорити про російськомовну країну - це все-таки сильне перебільшення ", - сказав він.

На питання, чому Ізраїль досі не має чіткої позиції щодо Росії, Бродський зазначив, що "є чітка позиція Ізраїлю, і вона не змінювалася з початку війни в Україні".

"Щодо операції Ізраїлю проти Ірану, то тут у висловлюваннях російського керівництва очевидні подвійні стандарти, коли ми чуємо від них про напад на суверенні держави", - пояснив посол.

Окремо він засудив візит представників ХАМАСу до Москви.

"При цьому ми дуже чітко бачимо та відстежуємо контакти між Росією та лідерами ХАМАСу та Іраном. Нам це, м'яко кажучи, не подобається. Візит лідерів ХАМАСу до Москви після 7 жовтня ми вважаємо непрямою підтримкою терору, і ми про це заявляли офіційно", - наголосив ізраїльський посол.

Водночас дипломат зауважив, що діалог із Росією триває, хоч і складний та іноді вдається знаходити спільні інтереси.

І на завершення, говорячи про перспективи Ірану, Бродський зазначив.

"Ми хотіли б бачити Іран без Хаменеї. Ми хочемо іншої країни, демократичної, яка визнає Ізраїль. Але наразі передумов для зміни режиму немає", - підсумував він.