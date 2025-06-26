Чи діють на Сумщині графіки відключення світла? Що кажуть енергетики та де перевірити дані

Як зазначили у компанії, інформація про запровадження графіків відключення електроенергії у Сумській області є неправдивою.

"Зараз немає вказівок від НЕК "Укренерго" про застосування будь-яких обмежень у постачанні електроенергії. Попередження про їх впровадження також не надходили", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на території Сумської області зараз не діють графіки погодинних чи аварійних відключень. Однак можливі планові чи аварійні локальні знеструмлення, які стаються щодня з різних причин

Переглянути попередження про планові відключення, які пов'язані з виконанням ремонтних робіт, можна: