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Чи діють на Сумщині графіки відключення світла? Що кажуть енергетики та де перевірити дані

Ілюстративне фото: енергетики спростували фейк про відключення світла на Сумщині (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У мережі у четвер, 26 червня, поширилась інформація про те, що у Сумській області було запроваджено графіки відключення світла. Однак ці дані є неправдивими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

Як зазначили у компанії, інформація про запровадження графіків відключення електроенергії у Сумській області є неправдивою.

"Зараз немає вказівок від НЕК "Укренерго" про застосування будь-яких обмежень у постачанні електроенергії. Попередження про їх впровадження також не надходили", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на території Сумської області зараз не діють графіки погодинних чи аварійних відключень. Однак можливі планові чи аварійні локальні знеструмлення, які стаються щодня з різних причин 

Переглянути попередження про планові відключення, які пов'язані з виконанням ремонтних робіт, можна:

  • на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення".Там же в розділі "поточні аварійні вимкнення" оновлюється інформація про аварійні знеструмлення, коли такі стаються;
  • в особистому кабінеті споживача електричної енергії в Сумській області E-Svitlo;
  • можна також завантажити однойменний додаток E-Svitlo Суми;
  • у кол-центрі за телефонами: 0 800-300-247 або 0542 659 659. Або ж скористатися послугою робота-помічника.

Раніше ми писали про те, що в одній області України зафіксовано відключення світла для побутових споживачів. Там негода вкотре нагадала про вразливість інфраструктури.

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