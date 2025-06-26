Чи діють на Сумщині графіки відключення світла? Що кажуть енергетики та де перевірити дані

У мережі у четвер, 26 червня, поширилась інформація про те, що у Сумській області було запроваджено графіки відключення світла. Однак ці дані є неправдивими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".
Як зазначили у компанії, інформація про запровадження графіків відключення електроенергії у Сумській області є неправдивою.
"Зараз немає вказівок від НЕК "Укренерго" про застосування будь-яких обмежень у постачанні електроенергії. Попередження про їх впровадження також не надходили", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на території Сумської області зараз не діють графіки погодинних чи аварійних відключень. Однак можливі планові чи аварійні локальні знеструмлення, які стаються щодня з різних причин
Переглянути попередження про планові відключення, які пов'язані з виконанням ремонтних робіт, можна:
Раніше ми писали про те, що в одній області України зафіксовано відключення світла для побутових споживачів. Там негода вкотре нагадала про вразливість інфраструктури.
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